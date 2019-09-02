К. Косачев вручил студенческие билеты студентам-первокурсникам Марийского государственного университета

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поздравил школьников и студентов Республики Марий Эл с Днем знаний.

В День знаний председатель Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в торжественном шествии студентов Марийского государственного университета по центральным улицам г.Йошкар-Олы.

Константин Косачев принял участие в торжественном шествии студентов Марийского государственного университета по центральным улицам г. Йошкар-Олы

Сенатор выступил с приветственным словом перед профессорско-преподавательским составом и первокурсниками.

В студенческие годы закладываются основы будущих профессиональных и личных успехов

«Все, кому посчастливилось быть студентом, вспоминают это время, как самый интересный, веселый и ответственный период своей жизни. В это время закладываются основы будущих профессиональных и личных успехов. Вы вступили на сложный, но очень интересный путь познания, и от вашего старания и упорства во многом зависит, какой будет Республика Марий Эл в будущем» — отметил Константин Косачев.

Константин Косачев принял участие в праздновании Дня знаний в Марийском государственном университете

Он вручил студенческие билеты студентам-первокурсникам и на базе факультета социальных технологий Поволжского государственного технологического университета провел лекцию на тему «Уроки истории и современности: задачи для молодежи».

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