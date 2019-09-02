Н. Федоров: Сейчас, в революционную эпоху цифровой экономики, России необходимы творчески мыслящие специалисты

Source: Russia – Council of the Federation

Первый заместитель Председателя СФ поздравил студентов, и преподавателей Чебоксарского кооперативного института и Чувашской государственной сельскохозяйственной академии с Днем знаний.

Находящийся в Чебоксарах первый заместитель Председателя Совета Федерации, первый Президент Чувашской Республики, председатель Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при СФ Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики поздравил студентов, преподавателей и сотрудников Чебоксарского кооперативного института Российского университета кооперации и Чувашской государственной сельскохозяйственной академии с Днем знаний.

Николай Федоров

«Сердечно поздравляю вас с Новым годом! Вы не ослышались. Потому что до 1700 года в России новый календарный год начинался 1 сентября. И в этом была своя природная логика, поскольку основные сельскохозяйственные работы завершались», — сказал парламентарий.

«Но тут на страницах истории Российской появилось новое лицо – Петр Первый, прорубивший окно в Европу. И стал российский люд приобщаться к западным порядкам и обычаям. В том числе праздновать Новый год 1 января. Я не случайно вспомнил сегодня имя великого реформатора. Именно в петровские времена в нашей стране появляются светские, а не церковные учебные заведения. Стране срочно потребовалось множество квалифицированных специалистов: строителей, инженеров, врачей, юристов», — отметил Николай Федоров.

«Сейчас, в революционную эпоху цифровой экономики, России необходимы творчески мыслящие специалисты, умеющие быстро принимать нешаблонные решения, работать в многозадачном режиме, осваивать новые сферы, передовые технологии», — подчеркнул сенатор, обращаясь к студентам Чебоксарского кооперативного института.

Николай Федоров призвал юных жителей Чувашии изучать историю России, чтить традиции, строить свою жизнь, чтобы она была полезной для страны. «Само по себе обладание дипломом ничего не значит. Важно, чтобы за этим документом была Личность, которая творит, находится в вечном поиске, стремлении к созиданию. Старайтесь быть лучшими в своей профессии».

При этом, подчеркнул парламентарий, образование без воспитания опасно для человечества. «Кто успевает в науках, но отстаёт в добрых нравах, тот больше. отстаёт, чем успевает», — говорили в древности. «Пусть и вам в движении по дороге жизни всегда сопутствуют вечные ценности. Такие, как Вера, Надежда, Любовь», — напутствовал студентов сенатор.

Николай Федоров посетил Учебный научно-практический центр «Студенческий» Чувашской государственной сельскохозяйственной академии

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Николай Федоров посетил Учебный научно-практический центр «Студенческий» Чувашской государственной сельскохозяйственной академии

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Николай Федоров посетил Учебный научно-практический центр «Студенческий» Чувашской государственной сельскохозяйственной академии

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Николай Федоров

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Николай Федоров посетил Учебный научно-практический центр «Студенческий» Чувашской государственной сельскохозяйственной академии

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Николай Федоров посетил Учебный научно-практический центр «Студенческий» Чувашской государственной сельскохозяйственной академии

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Николай Федоров посетил Учебный научно-практический центр «Студенческий» Чувашской государственной сельскохозяйственной академии

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Николай Федоров посетил Учебный научно-практический центр «Студенческий» Чувашской государственной сельскохозяйственной академии

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Николай Федоров посетил Учебный научно-практический центр «Студенческий» Чувашской государственной сельскохозяйственной академии

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Николай Федоров

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Затем Николай Федоров посетил Учебный научно-практический центр «Студенческий» Чувашской государственной сельскохозяйственной академии, где ознакомился с организацией опытных исследований в области хмелеводства и разработками ученых вуза, а также с ходом уборочных работ яровой пшеницы и севом озимой пшеницы, пообщался с представителями студенческого сельскохозяйственного отряда.

Парламентарий отметил значимость проводимой академией работы по возрождению традиционной сельскохозяйственной культуры – хмеля и гарантировал поддержку в реализации плодотворных начинаний вуза. «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия вносит заметный вклад в возрождение аграрной отрасли, реализует проекты, которые важны не только для республики, но и всей нашей страны», — подчеркнул Николай Федоров.

Сенатор подчеркнул необходимость расширения делового сотрудничества академии с регионами.

В ходе беседы также были обсуждены итоги реализации программы модернизации материально-технической базы Чувашской ГСХА, перспективы дальнейшего развития одного из ведущих вузов Чувашии.

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