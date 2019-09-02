Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поздравила работников системы образования с началом нового учебного года.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области, член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Ольга Хохлова ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области в преддверии нового учебного года приняла участие в традиционной окружной педагогической конференции. Мероприятие состоялось в Муроме.

Цели и задачи, поставленные перед системой образования в рамках национального проекта «Образование» выполнить может только российский учитель

Говоря о важности образования, сенатор подчеркнула, что учителя — представители самой ответственной профессии, потому что государство им доверено главное — образование и воспитание детей. «Оценивая цели и задачи, поставленные перед системой образования в рамках национального проекта «Образование», я понимаю, что выполнить их может только российский учитель. Ведь в традициях нашей педагогики – подходить к решению любых сложных и амбициозных задач с материнской и отцовской заботой», — подчеркнула Ольга Хохлова.

Законодатель отметила, что Муром первым в области решил проблему доступности детских садов, давно покончив с очередями в дошкольные образовательные учреждения. Профильным обучением охвачено 100 проц. учащихся 10–11 классов, причем в округе представлены абсолютно все направления профильной подготовки. В трех образовательных учреждениях Мурома созданы пилотные площадки по внедрению образовательной робототехники. Во всех образовательных организациях функционируют медицинские блоки.

По словам Ольги Хохловой, Совет Федерации в рамках своих полномочий обращает особое внимание на проблемы системы образования. Так, в ходе весенней сессии в поле зрения сенаторов были такие вопросы, как организация питания учащихся, материальная помощь студентам, безопасность отдыха и оздоровления детей, информатизация дошкольного образования.

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