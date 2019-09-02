Павел Колобков поздравил студентов и преподавателей РГУФКСМиТ с началом учебного года

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 2 сентября, Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков посетил Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК), где лично поздравил студентов и преподавателей одного из старейших спортивных вузов страны с началом учебного года.

«Спортивная отрасль сегодня активно развивается. У нас огромные планы, – отметил Министр. – Президент Российской Федерации поручил в ближайшие шесть лет увеличить количество систематически занимающихся спортом до 55% от общей доли населения страны. Это значит, что есть огромная потребность в профессиональных тренерских кадрах, специалистах по видам спорта, организаторах спортивных мероприятий, спортивных управленцах. Надеюсь, что за годы обучения в этом вузе вы получите все необходимые знания, здесь создан великолепный преподавательский коллектив».

«Вы правильно выбрали РГУФКСМиТ для учёбы, – продолжил Павел Колобков. – В этом году он занял 28 место в рейтинге вузов страны. Учитывались разные данные: уровень преподавания, количество исследований и научных работы и многое другое. Горжусь нашим вузом и его выпускниками. Со многими сокурсниками продолжаю с удовольствием общаться, и мы все ценим наши студенческие годы».

«Я поздравляю вас всех с Днём знаний! А тем, у кого сегодня первый день студенческой жизни, желаю его провести с толком. Получайте знания и приходите на работу в спортивную отрасль квалифицированными специалистами. Всех с праздником», – сказал глава Минспорта России.

До начала торжественного мероприятия, приуроченного к началу учебного года, Павел Колобков также побеседовал со студентами РГУФКСМиТ. Министр обсудил с активистами вопросы развития вуза и другие темы, а также предложил проводить подобные встречи регулярно.

Фото: Александр Александров

Пресс-служба Минспорта России

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