Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ИКИ РАН#Спектр-РГ#Главное02.09.2019 12:51

Первое изображение с телескопа eROSITA

27 августа 2019 года было получено первое рентгеновское изображение с одного из семи модулей немецкого телескопа eRosita, установленного на орбитальной обсерватории «Спектр-РГ».

На изображении участка внегалактического неба площадью порядка одного квадратного градуса видны десятки рентгеновских источников: в основном, активных ядер галактик и квазаров. Изображение показано в диапазоне энергий 0.5-2 кэВ, а длительность экспозиции составила около 2000 секунд. Данные получены российским и немецким консорциумами телескопа eRosita.

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» была выведена на орбиту ракетой-носителей «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» 13 июля 2019 года. Обсерватория включает два уникальных рентгеновских зеркальных телескопа: ART-XC и eROSITA, работающих по принципу рентгеновской оптики косого падения. Российский телескоп ART-XC уже несколько недель проводит наблюдения центра галактики Млечный Путь.

В настоящее время аппарат находится на расстоянии 1 млн 614 тысяч км и продолжает перелёт в точку Лагранжа L2 Системы «Земля — Солнце». Выход на рабочую орбиту вокруг точки L2 запланирован на 21 октября 2019 года.

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