Поздравление Президенту Вьетнама Нгуен Фу Чонгу по случаю 74-й годовщины провозглашения независимости Вьетнама

Source: President of Russia – Kremlin

В поздравлении Владимир Путин высоко оценил развитие российско-вьетнамских отношений в духе всеобъемлющего стратегического партнерства, налаженный между двумя странами конструктивный политический диалог на всех уровнях, а также плодотворное сотрудничество в различных сферах.

Глава Российского государства выразил уверенность, что мероприятия, проводимые в рамках «перекрестных» годов России во Вьетнаме и Вьетнама в России, будут способствовать дальнейшему укреплению всего комплекса двусторонних связей на благо дружественных народов двух стран.

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