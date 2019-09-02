Российские дзюдоисты завершили Чемпионат мира в Японии «бронзой» в смешанных командных соревнованиях

Source: Russia Ministry of Sport

С 25 августа по 1 сентября в Токио (Япония) прошёл Чемпионат мира по дзюдо, на котором было разыграно 15 комплектов наград.

Сборная России с двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями заняла 10-е место в общекомнадном зачёте. Убедительную победу одержали хозяева соревнований – японцы (5-6-5). Второе место заняли французы (3-1-2), третье – португальцы (1-1-0).

В составе российской команды «серебро» завоевали Наталья Кузютина (весовая категория до 52 кг) и Нияз Ильясов (до 100 кг), «бронзу» – Денис Ярцев (до 73 кг). Также бронзовыми призёрами стали Дарья Межецкая, Алёна Прокопенко, Ксения Чибисова, Лечи Эдиев, Хусейн Халмурзаев и Инал Тасоев в смешанных командных соревнованиях.

«По медалям мы показали плохой результат, наш уровень – пять-семь наград, – отметил в интервью ТАСС генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба. – Но лучше допускать ошибки на Чемпионате мира, чем здесь же через год на Олимпийских играх. Мы стопроцентно отберёмся на Игры во всех весовых категориях, сейчас основная задача – попасть в первую восьмёрку мирового рейтинга, чтобы олимпийская жеребьёвка не преподнесла нам сюрпризов».

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских дзюдоистов с медалями Чемпионата мира в Токио и желает больших побед в дальнейшем!

Фото: Федерация дзюдо России

Пресс-служба Минспорта России

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