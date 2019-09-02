Россия в августе в рамках ОПЕК+ сократила добычу нефти на 143 тбс относительно уровня октября 2018 года

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 2 сентября- В рамках ОПЕК+ Россия в августе вышла на уровень сокращения добычи нефти в 143 тбс. Об этом рассказал Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.

“В рамках ОПЕК+ Россия в августе находится на уровне сокращения добычи нефти в 143 тбс относительно октября 2018 года. При этом на конец августа сокращение находилось на уровне 299 тбс” – отметил он.

Меньшее относительно предыдущих месяцев сокращение добычи обусловлено техническими аспектами разрешения ситуации, связанной с расчисткой трубопроводной системы от нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений. В июле и июне сокращение добычи составляло 289 тбс и 278 тбс соответственно.

В сентябре 2019 года Россия намерена полностью соответствовать оговореным уровням добычи в рамках кооперации ОПЕК+.

29.04.2019

С 25 по 28 июня 2019 года состоится VII Российский международный энергетический форум (РМЭФ-2019) – одно из крупнейших специализированных конгрессно-выставочных мероприятий сферы ТЭК.

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