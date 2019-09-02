Совещание о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка в Иркутской области

Source: President of Russia – Kremlin

Ранее в этот день глава государства посетил обновлённую после подтопления общеобразовательную школу №6 города Тулуна, пообщался с тулунчанами и провёл встречу с жителями Иркутской области, принимавшими участие в спасении населения, а также пострадавшими во время наводнения на территории региона.

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В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Мы сегодня ещё раз – на месте уже, непосредственно, – посмотрим, как идёт работа по ликвидации последствий стихийного бедствия, двух масштабных наводнений, которые фактически последовали одно за другим в Иркутской области.

Проблем острых ещё очень много, так же как и, к сожалению, до сих пор много волокиты и управленческих сбоев. Вопросы решаются, но решаются всё-таки медленно. И сейчас я имел возможность с людьми поговорить на улице, да и здесь, в зале, достаточно острые вопросы прозвучали, но на улице тем более. Есть очень много вопросов и проблем, которые люди поднимают, поэтому мне бы сегодня хотелось с вами поговорить не просто на заданную тему, а по существу.

На что хотел бы в начале нашей встречи обратить внимание.

Первое. Я только что был в восстановленной школе. Здесь, как и во всех пострадавших районах, учебный год начался вовремя, слава богу, и это, действительно, позитивный результат, достигнутый общими усилиями. Хочу за это вас поблагодарить.

Но мы понимаем, что решения во многом являются промежуточными, многие здания школ и детских садов ещё только предстоит построить заново. Кстати говоря, по детским садам было очень много вопросов сегодня на улице. Нужно на это обратить внимание. Виталий Леонтьевич [Мутко] докладывал, что есть планы строительства трёх детских садов, нужно только не затягивать с этим.

По школам: пока воспитанники переведены в другие образовательные учреждения, пострадавшие школы пока не построены, не отремонтированы. Правда, выделены для подвоза детей школьные автобусы, это тоже момент положительный.

Автобусы новые?

Реплика: Новые.

В.Путин: Хорошо.

Но тем не менее в одном школьном здании учатся дети из двух школ сейчас.

Обращаю внимание, работу по всем образовательным учреждениям нужно закончить как можно раньше, при этом сделать её качественно, в соответствии с последними требованиями к условиям обучения.

Хочу ещё раз повторить: важно не просто восстановить то, что было, а сделать шаг вперёд, сформировать комфортную, современную образовательную среду – и в Тулуне, и в других пострадавших населённых пунктах.

Я посмотрел школу: да, она достойная, конечно. И осовременили, и оборудование кое-какое появилось, но этого явно недостаточно. Думаю, что это очевидный совершенно факт.

Второе. Многие семьи – более 17 тысяч человек – лишились жилья. Огромные объёмы жилого фонда требуют капитального ремонта. Решение этой проблемы продвигается также слишком медленно, несмотря на то что на федеральном уровне именно на это целевым образом выделено более 14 миллиардов рублей.

К пятнице, 30 августа, по имеющейся у меня информации, более чем из пяти тысяч семей, а именно 5143, оставшихся без своего дома, получили свидетельства о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья менее полутора тысяч семей (1483).

Реплика: Уже больше намного.

В.Путин: Да, мне Сергей Иванович [Меняйло] тоже докладывал. На сегодняшний – день пару тысяч, да?

Реплика: Две тысячи восемь.

В.Путин: Это значит, что количество получивших меньше чем половина тем не менее. Оплачено из этих свидетельств и того меньше – только 128. Это порядка 347 миллионов рублей. Но деньги-то есть здесь, надо разворачиваться быстрее.

При этом далеко не у всех есть возможность пожить у родственников или снять жильё. Сегодня на улице много услышал таких вопросов: что делать, как жить, где жить? Я понимаю, ПВР есть, но, знаете, и с ПВР есть проблемы тоже, кстати, и со снятием жилья тоже, обращаю ваше внимание на это. Вот женщина мне сегодня тоже говорит: во-первых, она не знает, что деньги ей положены за снятие жилья, а во-вторых, нужно понимать, где снимать. Она снимала, а тот, кто сдаёт ей это жильё, решил продать вообще эту квартиру. Что делать людям? Надо неформально к этим вопросам подходить, это же конкретные семьи, конкретные люди, дети там, кроме всего прочего, есть.

Оставаться надолго в пунктах длительного пребывания тоже удовольствие небольшое. Как вы знаете, был в одном из этих пунктов. Конечно, это лучше, чем вообще без крыши над головой остаться, но и там слишком скромная ситуация, я так мягко говорю.

Хочу ещё раз повторить: нужно ускорить эту работу, помочь людям получить собственное жильё.

Дальше. По денежным выплатам, которые полагаются пострадавшим. К 10 августа, как и было предписано в указе, поимённые списки были составлены, в них включены более 45 тысяч человек, почти 46 тысяч.

Но, как Виталий Леонтьевич докладывал только что, по ряду уважительных причин, я с этим согласен, многие люди не смогли подать заявление своевременно. И сейчас составляются дополнительные списки, в которых уже около тысячи человек. Нужно обязательно и оперативно по этим людям начать работать.

Прошу максимально внимательно вести эту работу, чутко по отношению к гражданам: вникать в их ситуацию, персонально разбираться с каждым обращением, искать возможность не отказать, а возможность помочь. Чётко отладить для этого работу развёрнутых консультативных центров, приёмных губернатора, горячих линий областного правительства.

Сейчас просто с удивлением услышал, что в одном из населённых пунктов не было вообще ни одного чиновника. Что это за населённый пункт?

Реплика: Аршан.

Продолжение следует.

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