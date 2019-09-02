Стартовал Всероссийский конкурс детского рисунка «Спорт глазами детей»

Source: Russia Ministry of Sport

Министерство спорта Российской Федерации объявляет о старте Всероссийского конкурса детских рисунков «Спорт глазами детей» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Конкурс проводится среди школьников младших классов в возрасте от 6 до 11 лет, проживающих в Российской Федерации. Для участия в нём ребятам надо нарисовать рисунок на тему «Спорт – норма жизни» и прислать его по почте или в электронном виде в адрес органа исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта в регионе проживания.

Региональное жюри Конкурса до 31 декабря 2019 году выберет одну работу от региона для участия рисунка в федеральном этапе Конкурса, итоги которого будут подведены до 2 марта 2020 года.

«Нам очень интересно знать, как дети понимают важность занятий физической культурой. Тема выбрана не случайно. «Спорт – норма жизни» это название нашего федерального проекта, направленного на увеличение числа россиян систематически занимающихся спортом, – отметил Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. – Понимаем, что тема предполагает большое разнообразие идей, выбор будет сложным, потому что в итоге предстоит выбрать только пять работ. А всем участникам Конкурса я желаю удачи».

Основными целями проведения Конкурса является вовлечение школьников в физкультурно-спортивную деятельность и привлечение их внимания к занятиям физической культурой и спортом.

При оценке конкурсных работ жюри будет учитывать содержание рисунка, его композиционное решение, мастерство изображения и цветовое решение.

Минспорт России обращает внимание, что рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов.

Пресс-служба Минспорта России

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