С. Белоусов: Алтайский архитектурно-строительный колледж продолжает традиции подготовки специалистов высокого класса для отрасли

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в проведении Дня знаний в регионе.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Заслуженный строитель Российской Федерации, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края поздравил студентов и преподавателей Алтайского архитектурно-строительного колледжа с Днём знаний, с началом нового учебного года.,

Сергей Белоусов поздравил студентов и преподавателей Алтайского архитектурно-строительного колледжа с Днём знаний

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Сергей Белоусов поздравил студентов и преподавателей Алтайского архитектурно-строительного колледжа с Днём знаний

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Сергей Белоусов поздравил студентов и преподавателей Алтайского архитектурно-строительного колледжа с Днём знаний

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Сергей Белоусов поздравил студентов и преподавателей Алтайского архитектурно-строительного колледжа с Днём знаний

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Сергей Белоусов поздравил студентов и преподавателей Алтайского архитектурно-строительного колледжа с Днём знаний

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Сергей Белоусов поблагодарил преподавательский состав за их неоценимый вклад в дело подготовки высококвалифицированных кадров для строительной отрасли.

По мнению сенатора, тот факт, что Алтайский архитектурно-строительный колледж сегодня один из лучших крупнейших учреждений среднего профессионального образования России в сфере строительства и архитектуры, говорит о сохранении и преумножении заложенных еще в советское время традиций подготовки специалистов высочайшего класса для строительного комплекса.

Парламентарий напомнил, что в Послании Президента РФ Федеральному Собранию поставлена задача строить 120 миллионов кв. м жилья. Это предстоит решать и сегодняшним студентам колледжа. А с учетом того, что сейчас строится чуть меньше 80 млн кв. м, то в ближайшие годы строительная отрасль будет развиваться нарастающими темпами, и спрос на строительные профессии будет только расти, резюмировал Сергей Белоусов.

Сенатор вручил благодарности Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию преподавателям за многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность и студентам за достижение высоких результатов в учебной деятельности.

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