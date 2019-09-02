Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии в регионе двух школ, построенных в рамках реализации национальных проектов.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области Сергей Лукин ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области в День знаний принял участие в открытии в регионе двух школ, построенных в рамках реализации нацпроектов.

Сенатор отметил, что обе школы возведены в рамках комплексного освоения территорий. Одна из них находится в г. Воронеже, вторая — в поселке Отрадное Новоусманского района.

Сергей Лукин в День знаний принял участие в открытии в регионе двух школ, построенных в рамках реализации нацпроектов

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Сергей Лукин в День знаний принял участие в открытии в регионе двух школ, построенных в рамках реализации нацпроектов

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Сергей Лукин в День знаний принял участие в открытии в регионе двух школ, построенных в рамках реализации нацпроектов

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Сергей Лукин в День знаний принял участие в открытии в регионе двух школ, построенных в рамках реализации нацпроектов

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Сергей Лукин в День знаний принял участие в открытии в регионе двух школ, построенных в рамках реализации нацпроектов

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Сергей Лукин в День знаний принял участие в открытии в регионе двух школ, построенных в рамках реализации нацпроектов

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«Их объединяет ещё и то, что они построены по проектам повторного применения, включенным в реестр экономически эффективных проектов Минстроя России. При этом каждая школа по‑своему уникальна. Это касается не только внешнего вида зданий, но и оснащения тематическими кабинетами», — сказал Сергей Лукин. По его словам, в воронежской школе будут работать швейный класс, кабинет 3D-моделирования, а в Отрадном – класс робототехники и медиатека.

Развитие сферы образования – один из приоритетов государства

Сенатор подчеркнул, что развитие сферы образования – один из приоритетов государства. В рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» поставлена задача сделать качественное образование более доступным.

«Для её решения в 2019 году в Воронежской области возведено рекордное количество социальных объектов – в сентябре распахнули свои двери 9 школ, до конца года будет введен в эксплуатацию 21 детский сад. Эти объекты строятся по самым современным стандартам, их техническое оснащение находится на высочайшем уровне, благодаря чему у детей будут все возможности для получения глубоких знаний, формирования практических навыков, развития творческих способностей», — сообщил парламентарий.

Сергей Лукин добавил, что в этом году на строительство и реконструкцию объектов отрасли образования из средств консолидированного бюджета было выделено более 7 млрд руб.

«В нашем регионе наблюдается положительная динамика увеличения числа учащихся. За минувшие два года количество школьников выросло почти на 10 процентов», — сказал сенатор.

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