Ураган «Дориан» со спутников «Метеор»

Source: Russia Federal Space

Фото: «Метеор-М» № 2 / Роскосмос

Фото: «Метеор-М» № 2 / Роскосмос

Фото: «Метеор-М» № 2-2 / Роскосмос

Российские космические аппараты дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» № 2 и № 2-2 провели съемку урагана «Дориан», который в настоящий момент обрушился на северную часть Багамских островов. Ему присвоена пятая категория, означающая сильные разрушения и опасность для жизни людей.

По последним данным, максимальная скорость порывов ветра урагана достигает порядка 300 км/ч. По сообщениям СМИ, в течение понедельника ураган будет бушевать в районе северной части Багамских островов, а затем направится в сторону побережья штата Флорида.

По прогнозам, «Дориан» незначительно ослабеет, но останется мощным в течение ближайших нескольких дней. В настоящее время урагану присвоена максимальная, пятая категория по шкале Саффира-Симпсона.

Космические снимки с орбитальных аппаратов Роскосмоса используются спасателями для оценки масштабов разрушений, восстановления коммуникаций и обеспечения продовольствием и водой жителей. Госкорпорация «Роскосмос» выражает искренние соболезнования погибшим и пострадавшим во время урагана «Дориан».

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