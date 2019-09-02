Ю. Волков: От результатов реализации национального проекта «Образование» во многом зависит дальнейшая судьба страны

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поздравил сельских школьников с Днем знаний.

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области Юрий Волков ВолковЮрий Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области в ходе рабочей поездки в регион принял участие в торжественной линейке по случаю начала учебного года, которая состоялась в Ахлебининской средней общеобразовательной школе Перемышльского района.

Юрий Волков принял участие в торжественной линейке в Ахлебининской средней общеобразовательной школе Перемышльского района

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Юрий Волков принял участие в торжественной линейке в Ахлебининской средней общеобразовательной школе Перемышльского района

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Юрий Волков принял участие в торжественной линейке в Ахлебининской средней общеобразовательной школе Перемышльского района

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Юрий Волков принял участие в торжественной линейке в Ахлебининской средней общеобразовательной школе Перемышльского района

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Юрий Волков принял участие в торжественной линейке в Ахлебининской средней общеобразовательной школе Перемышльского района

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Сенатор поздравил учащихся, педагогов и родителей с Днем знаний, пожелал им новых успехов в учебе и незабываемых школьных впечатлений.

«Ваша школа является центром жизни всего села. Это по‑настоящему второй дом для местной детворы. У вас очень уютное здание, замечательная универсальная спортивная площадка, ухоженная территория, красивый школьный приусадебный участок. Силами сплоченного коллектива учителей, учащихся и при активном участии родителей здесь созданы все необходимые условия для успешной учебы и внеклассной работы. Хочу поблагодарить всех вас за такое неравнодушное, творческое, я бы сказал душевное отношение к школе», — сказал Юрий Волков.

Школа является центром жизни всего села, это по‑настоящему второй дом для местной детворы

Парламентарий пожелал первоклассникам легкого старта в начале учебного года. А выпускникам — хороших результатов на экзаменах и правильного выбора будущей профессии.

«В стремительно меняющемся, уже во многом цифровом мире каждому из нас необходимы знания как фундамент нашей жизни, залог успешного развития человека как личности и гражданина. В нашей стране реализуется национальный проект «Образование», который является одним из приоритетов социально – экономического развития государства. Удастся всем нам добиться повышения качества образования, значит, мы сможем улучшить ситуацию как в регионах, так и в целом по стране. Желаю каждому школьнику найти в жизни любимое дело, чтобы своим трудом приумножать достижения родного края и России», — заявил сенатор.

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