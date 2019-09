Premier na inauguracji roku szkolnego

Zobacz film Premier Mateusz Morawiecki podczas inauguracji roku szkolnego 2019/2020 w Pruszkowie » Drodzy uczniowie! Nauka to klucz do przyszłości Waszej i całego naszego kraju. Niech szkoła okaże się dobrą kuźnią Waszych talentów, pogłębianie wiedzy przynosi radość i satysfakcję, a przyjaciele i nauczyciele wspierają Wasz rozwój, dodając sił i uśmiechu – mówił premier. Podczas wystąpienia podziękował nauczycielom za dzielenie się wiedzą ze swoimi uczniami, a dzieciom życzył, aby umiejętnie ją wykorzystywały w swoim życiu.

