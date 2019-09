Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Zinību dienā Rīgas 88. vidusskolā

Source: President of Latvia in Latvian

Labrīt, mīļie draugi!

Jaunie draugi, kuri šodien sāk savas skolas gaitas!

Direktores kundze!

Vecāki!

Skolotāji!

Arī tie, kuri patlaban mācās 12. klasē un šodien sāk savu beidzamo 1. septembri vidusskolā!

I

Man ir liels prieks, ka šodien varu būt jūsu vidū, jo 1. septembris ir īpaša diena – mēs atskatāmies uz pagājušo vasaru, kas paskrējusi tik ātri, gandrīz nemanot. Vismaz man tā bija – vasaru pavadīju, to pat īsti nemanot. Vienlaikus ir arī priecīgs satraukums un ziņkārība, kas gaidāms šajā gadā; jūs satiekat savus klasesbiedrus, skolasbiedrus, skolotājus un gatavojaties šī gada skolas notikumiem.

II

Skolas laiks ir īpaši skaists periods jūsu dzīvē tāpēc, ka šeit jūs pilnībā varat veltīt laiku sev, sevis izglītošanai, sevis attīstīšanai tā, lai jūs vēlāk varat piepildīt savus sapņus – to, ko jūs domājat, kas jūs gribat būt. Skolā ir iespēja to visu darīt.

Es vēlu jums daudz panākumu mācībās, jo īpaši – izjust prieku, atklājot to, ko jūs līdz šim nebijāt sapratuši, piemēram, fizikā vai matemātikā. Kad pienāk šis moments, kad jūs pēkšņi saprotat kaut ko, kas agrāk šķitis grūti, ir gandarījums, un šādi prieka mirkļi pieder pie mācību procesa.

Es pateicos arī vecākiem un vecvecākiem par to, ka jūs varat iespēju robežās paskaidrot savām atvasēm, kā risināt mājasdarbus vai vienu vai otru uzdevumu, vai arī vienkārši ļaujat jaunajam cilvēkam klusumā un mierā pašam rast risinājumu, pašam nonākt pie secinājuma.

III

Mēs visi esam vienreizēji un oriģināli, arī jaunie cilvēki, kuri sāk mācības 1. klasē, savā unikalitātē ir nepieciešami Latvijai, jo Latviju veido daudzveidība. Daudzveidība ir Latvijas spēks!

Mums ir viena kopēja valsts valoda, un arī šajā skolā jūs mācīsieties lielā mērā valsts valodā. Taču vienlaikus tas, ka katram ir sava kultūra un sava valoda blakus valsts valodai un kopējai latviskajai kultūrtelpai, ir bagātība visai Latvijas valstij, nevis tikai jums. Es domāju, ka tieši šo mērķu savietojamība ir šīs skolas (vienas no lielākajām Rīgas skolām) spēks.

Es vēlu jums visiem panākumus; pedagogiem – izturību, skolēniem – ne tik grūtus, drīzāk vieglākus kontroldarbus.

Lai jums visiem veicas!

