Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Zinību dienā Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā

Source: President of Latvia in Latvian

Dārgie Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas skolēni un skolotāji!

Dārgie draugi!

I

Man ir liels prieks pēc ilgiem laikiem 1. septembrī būt tieši šeit. Es domāju, ka šī diena ir svarīga tamdēļ, ka šodien mijas skumīgums par tik ātri pagājušo vasaru un prieks par to, ka jūs atkal redzaties savā starpā, prieks par gaidāmajiem notikumiem un dzīvi skolā. Tādas dalītas izjūtas, bet abas – pozitīvas.

Es esmu priecīgs par to, ka redzu šeit optimistiskus un mīlošus skolotājus un skolēnus, kuri ir gatavi atkal turpināt iesākto darbu mācību procesā.

II

Skolēna dzīve ir ļoti lielisks dzīves periods, kad jūs varat veltīt savu laiku (un tas ir jūsu darbs) sev un tikai sev, sevis attīstīšanai. Izbaudiet tos mirkļus, kā mācību procesā jūs atklājat, ka jūs saprotat pēkšņi kaut ko tādu, ko iepriekš nebijāt sapratuši. Tas ir atklāsmes prieks, kas vienmēr nāk kopā ar mācībām.

Piemēram, vēlāk, kad ņemsiet kredītu automašīnai, jūs varēsiet paši izrēķināt, kādi ir izdevīgākie kredīta noteikumi, vai arī, ja jums kāds stāstīs, ka ir apmeklējis Tobāgo salu, jūs zināsiet ne vien, kur tā atrodas, bet arī tās vēsturisko saikni ar Kurzemes hercogisti. No tā, vai divdabja teiciens būs ielikts komatos jūs rakstītajā darba piedāvājumā darba devējam, tiks vērtēta jūsu kandidatūras nopietnība. Tā kā tas viss ir ārkārtīgi svarīgi, ko jūs šeit darāt.

III

Katrs no jums ir īpašs savā oriģinalitātē un vienreizībā. Jūsu dažādība veido mūsu Latvijas unikalitāti pasaulē. Tieši šī dažādība ir ārkārtīgi svarīga, un to arī kopiet un uzturiet tālāk!

Es sveicu jūs 1. septembrī! Pats šeit pirmo reizi 1. septembrī biju 1962. gadā. Vēlu visiem skolotājiem izturību, bet skolēniem – vieglus kontroldarbus.

MIL OSI