Source: Russia – Council of the Federation

Необходимо бережно хранить память о героях Великой Отечественной войны, отметил сенатор.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Хакасия Александр Жуков ЖуковАлександр Аркадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Хакасия в рамках работы в регионе принял участие в церемонии открытия в г. Черногорске памятника дважды Герою Советского Союза, генерал-майору авиации Кириллу Евстигнееву.

Александр Жуков принял участие в церемонии открытия в г. Черногорске памятника дважды Герою Советского Союза, генерал-майору авиации Кириллу Евстигнееву

Сенатор отметил, что в годы Великой Отечественной войны в Черногорске была развернута летная школа, готовившая экипажи истребительной и штурмовой авиации. Одним из ее выпускников стал Кирилл Евстигнеев. Он принял участие в самых крупных сражениях, совершил около 300 боевых вылетов и сбил 53 самолета противника.

Герои показывают пример глубокой любви к Родине, наполняя реальным смыслом слова «патриотизм», «настоящий подвиг»

«Герои сейчас нужны нам как никогда. Они задают высокую планку, показывают пример глубокой любви к Родине, наполняя реальным смыслом слова «патриотизм», «настоящий подвиг», — подчеркнул в своем выступлении Александр Жуков.

Инициатором создания и установки монумента стало Российское военно-историческое общество.

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