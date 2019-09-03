В. Кравченко: На территории Томской области откроются центры образования гуманитарного и цифрового профилей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поздравил педагогов и школьников Первомайской школы Томской области с Днем знаний.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области в ходе рабочей поездки в Первомайский район Томской области, совместно с депутатом Законодательной Думы Томской области Дмитрием Никулиным, поздравил педагогов и школьников Первомайской школы с Днем знаний. Законодатели также обсудили с руководством муниципалитета механизмы реализации федеральных и региональных программ на территории.

Владимир Кравченко напомнил, что в 2011 и 2016 годах именно от избирательного округа, в состав которого входит Первомайский район, он избирался в депутаты Законодательной Думы. «Я хорошо помню проблемы, которые были в системе образования на тот момент. Главная из них — предаварийное состояние строительных конструкций Первомайской школы. Благодаря решению губернатора региона Сергея Жвачкина, ЖвачкинСергей АнатольевичГубернатор Томской области здание образовательного учреждения было полностью обновлено», — сообщил сенатор.

Владимир Кравченко

По его словам, в Первомайской школе, помимо трансформации внешнего облика, произошла модернизация образовательных программ. В образовательном учреждении создан Центр образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». Всего на территории Томской области в сентябре 2019 года откроются 29 таких Центров.

В образовательном учреждении создан Центр образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста»

Эти структуры, как сообщил Владимир Кравченко, призваны внедрить в образовательный процесс современные технологии и новые методы обучения по таким предметам как «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». К ученикам, которые будут проходить подготовку по специальным программам, будет применяться индивидуальный, практикоориентированный подход. В результате учащиеся получат возможность ориентироваться в нюансах будущих специальностей и успешно готовиться к сдаче ЕГЭ.

Парламентарий добавил, что только по двум нацпроектам, «Образование» и «Демография», территориальный бюджет получит в 2019 году 126 млн руб. Эти деньги пойдут на капитальный ремонт помещений и кровли «Ореховской школы», функционирование Центра «Точка роста», приобретение школьных автобусов и строительство второго корпуса детского сада «Светлячок». Планируется, что до конца нынешнего года строительство дошкольного учреждения будет завершено.

MIL OSI