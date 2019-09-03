Начало встречи с Президентом Монголии Халтмагийн Баттулгой

Source: President of Russia – Kremlin

Халтмагийн Баттулга (как переведено): Спасибо за то, что Вы прибыли в нашу страну.

В эти дни мы отмечаем 80-летие исторической победы в битве на Халкин-Голе. Уважаемый господин Президент, поздравляю Вас с праздником победы.

Монгольский народ рад тому, что мы так торжественно и широко отмечаем этот юбилей. Конечно, если говорить подробно, произошло много всяких мероприятий. Думаю, Вам уже сообщили, что происходит: было показательное выступление «Русских витязей», наш народ очень позитивно принял это шоу.

В.Путин: Уважаемый господин Президент! Прежде всего благодарю Вас за приглашение.

Действительно, битва на Халхин-Голе, дата юбилейная, объединяет оба наших народа. Советский Союз в свое время решительно поддержал Монголию в связи с внешней агрессией, и Монголия ответила Советскому Союзу тем же во время Великой Отечественной войны, во время Второй мировой, делала все, что в ее силах, для того, чтобы поддержать Советский Союз в борьбе против нацизма.

В послевоенный период наши отношения развивались самым наилучшим образом, характеризовались именно качеством, имею в виду фактическое союзничество, братские отношения между двумя народами.

В последние десятилетия в связи с фундаментальными изменениями и в нашей стране, и в Монголии происходило много разных событий, но основа, заложенная в прежние десятилетия, основа дружбы, партнерства, союзничества – эта основа никуда не уходит.

Очень рад быть в дружественной нам стране, в Монголии, и уверен, что наша сегодняшняя встреча пойдет на пользу развитию двусторонних связей.

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