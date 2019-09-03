Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие во встрече с представительницами женского движения региона.

Заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай принял участие во встрече с активом региональной общественной организации «Женщины Алтая – Алтайдыҥ Эпшилери».

Владимир Полетаев принял участие во встрече с активом региональной общественной организации «Женщины Алтая – Алтайдыҥ Эпшилери»

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Владимир Полетаев принял участие во встрече с активом региональной общественной организации «Женщины Алтая – Алтайдыҥ Эпшилери»

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Владимир Полетаев принял участие во встрече с активом региональной общественной организации «Женщины Алтая – Алтайдыҥ Эпшилери»

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Владимир Полетаев принял участие во встрече с активом региональной общественной организации «Женщины Алтая – Алтайдыҥ Эпшилери»

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Владимир Полетаев принял участие во встрече с активом региональной общественной организации «Женщины Алтая – Алтайдыҥ Эпшилери»

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Мероприятие, состоявшееся в Горно-Алтайске, провел врио главы Республики, председатель правительства региона Олег Хорохордин. ХорохординОлег ЛеонидовичВременно исполняющий обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай

«Представители организации обратились ко мне с просьбой организовать личную встречу с руководителем региона, чтобы напрямую рассказать ему о своей деятельности, обратить внимание на важнейшие темы — защиты детства, материнства, отцовства, благотворительности и социальной ответственности», – отметил Владимир Полетаев.

В ходе мероприятия подчеркивалось, что общественная организация стремится построить прямой диалог с правительством Республики Алтай и другими органами власти, чтобы эффективнее помогать жителям региона, нуждающимся в поддержке.

«В копилке организации множество достижений и результатов. «Женщины Алтая — Алтайдын Эпшилери» участвуют в таких национальных проектах, как «Демография», «Здравоохранение», «Культура», «Образование», «Экология». Члены организации провели акцию «Чистый дом — Чистая страна — Чистая Планета», стали сооснователями движения «Сохраним скалы», — сказал Владимир Полетаев.

По словам сенатора, по итогам встречи выявлены наиболее важные задачи в некоммерческом секторе. Их решение уже включено в программу социально-экономического развития Республики Алтай «Сильный Алтай», разработанной по инициативе Олега Хорохордина.

В рамках мероприятия также состоялась торжественная церемония вручения юбилейных медалей «Дочери Отчизны».

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