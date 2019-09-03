Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетила Ненецкую среднюю школу имени А.П. Пырерки в Нарьян-Маре.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительной власти Ненецкого автономного округа Ольга Старостина СтаростинаОльга Валентиновнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа в ходе рабочей поездки в регион приняла участие в торжественной линейке Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкая средняя школа имени А.П. Пырерки», посвященной Дню знаний.

Торжественная линейка Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкая средняя школа имени А.П. Пырерки», посвященная Дню знаний

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Ольга Старостина приняла участие в торжественной линейке Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкая средняя школа имени А.П. Пырерки», посвященной Дню знаний

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Торжественная линейка Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкая средняя школа имени А.П. Пырерки», посвященная Дню знаний

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Ольга Старостина приняла участие в торжественной линейке Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкая средняя школа имени А.П. Пырерки», посвященной Дню знаний

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Сенатор поздравила педагогический коллектив, школьников и родителей с началом учебного года. «В современном мире образование – необходимое условие для формирования многогранной успешной личности. В школьных стенах человек получает навыки упорно трудиться, достигать поставленной цели, любить свою Родину. В этом ему помогают мудрые наставники – учителя».

По словам Ольги Старостиной, в школе сложился замечательный педагогический коллектив высокопрофессиональных специалистов. «Особо хочу отметить ваш вклад в решение важной государственной задачи – сохранение и изучение ненецкого языка», — подчеркнула парламентарий.

На территории округа работают 26 школ, из которых восемь — в Нарьян-Маре и 18 – в сельской местности. В этом году в НАО первые школьные звонки прозвучали для 750 первоклассников. Ненецкий язык изучается в четырех школах округа.

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