Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#ОКП#Набор 201803.09.2019 15:20

«Подводная неделя» кандидатов в космонавты

Последняя неделя лета 2019 года была ознаменована для кандидатов в космонавты набора 2018 года водолазной подготовкой. Вся группа общекосмической подготовки — Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребёнкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев, Кирилл Песков, Олег Платонов и Евгений Прокопьев — с 26 по 30 августа 2019 года провела в Ногинском спасательном центре МЧС России, чему ребята были очень рады, так как давно не обучались в полном составе. Водолазная подготовка позволила им накопить бесценный опыт совместного обучения, который помогает построить настоящую сплочённую команду.

Подготовка по водолазному делу включает изучение устройства и правил эксплуатации водолазной техники, организации и технологии водолазных работ, требований техники безопасности при их выполнении, требований по медицинскому обеспечению водолазов и водолазных спусков и непосредственное выполнение учебных водолазных спусков.

Водолазную подготовку проводят инструкторы-водолазы Центра подготовки космонавтов. Основная её цель — обучить будущих космонавтов работе в гидроневесомости, развить навыки эффективной и безопасной работы в водолазном снаряжении. Именно с аппаратом с открытой схемой дыхания космонавты готовятся к внекорабельной деятельности в гидролаборатории ЦПК, которая пока находится на реконструкции. Первоначально все работы на макетах МКС проводятся в водолазном снаряжении, и только после этого приступают к тренировкам в скафандре для выхода в открытый космос «Орлан-МК-ГН». По этой причине на этапе ОКП все проходят обучение водолазному делу с присвоением квалификации «водолаз».

После прохождения двух дней теоретической подготовки и сдачи зачётов кандидатов в космонавты ожидало несколько дней практики в Ногинском спасательном центре МЧС. В первый день практического обучения все прошли обязательную процедуру проверки барофункции ушей и пазух носа, во время которой на небольшой промежуток времени давление увеличивается в два раза — с 1 до 2 атмосфер, что эквивалентно погружению на глубину до 20 метров. Это исследование не занимает много времени, но даёт важные сведения об умении компенсировать давление и готовности организма к погружениям.

После барокамеры все переходили в водолазный комплекс, где учились обращаться с водолазным оборудованием и снаряжением. В течение недели каждый кандидат в космонавты провёл под водой несколько часов и выполнил больше 20 различных видов упражнений, которые дают дополнительную уверенность в себе, снаряжении и товарищах и учат экономно расходовать силы и воздух под водой. Здесь и погружение без маски, и управление плавучестью, и умение снять и надеть снаряжение под водой, а также приобретение навыков работы в замкнутом пространстве. Инструкторы ЦПК моделировали различные нештатные ситуации и демонстрировали несколько вариантов корректных действий, после чего группа ОКП отрабатывала на практике выполнение тех или иных действий до формирования устойчивых навыков.

Как рассказали кандидаты в космонавты, самые запоминающиеся упражнения — снять водолазное снаряжение под водой, задержать дыхание и отойти в сторону на 10 метров. Затем, уже испытывая желание дышать, без спешки и стресса вернуться к комплекту водолазного снаряжения, чтобы возобновить дыхание и надеть оборудование на себя. Также интересны упражнения при аварийном всплытии двух водолазов на одном лёгочном автомате.

Одной из самых непростых задач ребята считают выработку умения управлять собственной плавучестью, то есть «зависать» на одной глубине, не всплывая и не погружаясь. Это весьма непросто сделать, потому что каждый вдох и выдох незначительно, но меняет плавучесть водолаза, при этом есть инерция длительностью в несколько секунд, то есть действовать нужно на опережение, внимательно прислушиваясь к своему организму и наблюдая за глубиной.

«Всем понравилось выполнять упражнения в воде, — рассказал кандидат в космонавты Константин Борисов. — Был даже некий соревновательный момент — кто меньше всех потратит воздуха за тренировку. Ведь как только у одного из группы заканчивается воздух в баллоне, тренировка заканчивалась, и „виновник“ становился известен (улыбается). Так что мы учились тратить меньше воздуха, а это возможно только когда все лишние мышцы расслаблены, а движения плавные и размеренные».

Стоит отметить, что из восьми кандидатов у трёх ранее уже был опыт погружения в водолазном снаряжении. Евгений Прокопьев в 2013 году проходил полноценное обучение в Ногинском спасательном центре МЧС России и уже является сертифицированным водолазом. Ещё двое проходили обучение рекреационному дайвингу — Александр Горбунов сертифицирован на уровень PADI Open Water, Константин Борисов — PADI Advanced Open Water и PADI Nitrox. Для остальных минувшая неделя запомнится как дебютная подводная неделя. Ведь первое погружение под воду, как и первый прыжок с парашютом, запоминается на всю жизнь.

30 августа 2019 года кандидаты в космонавты набора 2018 года успешно сдали экзамены. Всем присвоена квалификация «водолаз», а Евгений Прокопьев подтвердил квалификацию «водолаз 5 разряда».

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