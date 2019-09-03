Президент прибыл во Владивосток

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин примет участие в Восточном экономическом форуме и встретится с иностранными лидерами – участниками ВЭФ.

Кроме того, под председательством Президента пройдет заседание президиума Госсовета по вопросу о национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

Вопросы развития Дальнего Востока глава государства обсудит также с представителями общественности.

В столицу Приморья Владимир Путин прилетел из Монголии, где находился с официальным визитом по случаю празднования 80-й годовщины победы на Халхин-Голе.

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