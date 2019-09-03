Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ДЗЗ#Орбитальные группировки03.09.2019 16:28

Приняты регулирующие документы о Фонде ДЗЗ

Правительством РФ одобрен регламент создания и ведения федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), в котором определяются состав и способы передачи данных, а также сроки их передачи в фонд. С принятием данных постановлений Правительства Российской Федерации созданы все условия для ведения федерального фонда данных ДЗЗ и предоставления из фонда данных ДЗЗ потребителям.

Соответствующие постановления (№ 1086 «Об утверждении Правил создания и ведения федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса и Правил передачи федеральными органами исполнительной власти, подведомственными им бюджетными и казенными учреждениями копий данных дистанционного зондирования Земли из космоса для включения в федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса», 1087 «Об утверждении Положения о порядке и особенностях предоставления данных дистанционного зондирования Земли из космоса, получаемых с космических аппаратов» и 1087 «Об утверждении Правил взаимодействия федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса с другими государственными фондами») были приняты Правительством Российской Федерации 24 августа 2019 года.

Данными документами также регламентируется порядок ведения федерального фонда, определяются сроки передачи данных и метаданных федеральными органами и организациями в федеральный фонд, их состав, способы передачи и формы уведомлений о закупаемых данных. Кроме того, установлены порядок и сроки информационного взаимодействия операторов фондов. Федеральный фонд данных ДЗЗ создан в соответствии с Федеральным законом от 7 марта 2018 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О космической деятельности» в целях повышения эффективности и расширения возможностей использования данных ДЗЗ, получаемых с отечественных государственных и негосударственных (в том числе зарубежных) космических аппаратов.

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