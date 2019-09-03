Российско-монгольские переговоры

Source: President of Russia – Kremlin

В Улан-Баторе проходят переговоры Владимира Путина и Президента Монголии Халтмагийн Баттулги Баттулга ХалтмагийнПрезидент Монголии . Главы государств обсуждают текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-монгольского взаимодействия, ряд актуальных региональных проблем.

Перед началом беседы на центральной площади города состоялась церемония официальной встречи лидеров России и Монголии.

Президент России прибыл в Монголию с официальным визитом для участия в праздничных мероприятиях, посвящённых 80-летию победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе.

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