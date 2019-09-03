Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ДЗЗ03.09.2019 15:37

Совещание по ДЗЗ в Тверской области

В рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией «Роскосмос» и Тверской областью, подписанного 7 июня 2019 года в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума, 29 августа в Калязинском районе на базе Центра дальней космической связи ОКБ МЭИ (д. Толстоухово Тверской области) прошло выездное рабочее совещание Госкорпорации и правительства региона.

Делегацию Роскосмоса возглавил заместитель директора департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Валерий Заичко. Тверскую область представляли заместитель Председателя Правительства Тверской области – Министр природных ресурсов и экологии Андрей Наумов, заместитель министра лесного хозяйства Светлана Смирнова, заместитель министра имущественных и земельных отношений Ольга Комиссарова, заместитель министра экономического развития Евгений Никитин.

В ходе встречи обсуждался широкий спектр вопросов, относящихся к реализации пилотного проекта и использования результатов космической деятельности на территории Тверской области, в том числе:

развитие Центра дальней космической связи «Калязин» в рамках реализации инвестиционного проекта;

состояние сети высокоточного спутникового позиционирования Тверской области и перспективы ее использования;

доклад коммерческого оператора услуг дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмос» ТЕРРА ТЕХ о порядке реализации проектов в интересах Тверской области.

Заместитель директора департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Валерий Заичко: «Работы по пилотному проекту развернуты. Созданное мозаичное покрытие территории Тверской области может быть использовано для предоставления космических сервисов и услуг» в интересах сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, жилищно-коммунального сектора.

В ходе обсуждения перспектив использования сети высокоточного спутникового позиционирования, а также вариантов реализации проектов, представленных коммерческим оператором услуг дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмос» ТЕРРА ТЕХ на территории Тверской области заместитель Председателя Правительства Тверской области – Министр природных ресурсов и экологии Андрей Наумов отметил:

«В рамках сотрудничества Тверской области с Госкорпорацией „Роскосмос“ начался этап реализации проекта на основе использования данных ДЗЗ, что позволит придать дополнительный импульс социально-экономическому развитию Тверской области».

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