Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное03.09.2019 23:04

Специалисты Роскосмоса опровергли прогнозы NASA для МКС

Специалисты Госкорпорации «Роскосмос» и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш перепроверили расчеты партнеров по программе Международной космической станции (МКС) на основании имеющихся данных о состоянии околоземного космического пространства, и сделали вывод, что космический мусор не представляет угрозы для станции.

ЦНИИмаш получил предварительные расчёты от NASA о потенциальной угрозе МКС и необходимости провести манёвр уклонения. Однако расчёты баллистиков ЦНИИмаш опровергли предоставленные данные, о чем партнеры были уведомлены. Безопасности станции и экипажа ничего не угрожает.

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