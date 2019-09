Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Przekazanie dzwonu „Pamięć i Przestroga” dla miasta Wielunia

3 września 2019 roku (wtorek) o godz. 15.30 na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie minister Wojciech Kolarski dokona uroczystego przekazania dzwonu „Pamięć i Przestroga” dla miasta Wielunia. Dzwon „Pamięć i Przestroga”– upamiętniający 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej – jest darem Prezydenta RP Andrzeja Dudy dla miasta Wielunia. Odlany został na zamówienie Prezydenta RP w Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu. Ma trafić do Wielunia i będzie umieszczony w miejscu zniszczonej w czasie bombardowania dzwonnicy. Oficjalnie dzwon zabrzmiał po raz pierwszy na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w niedzielę 1 września 2019 roku podczas uroczystych obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Obsługa medialna wyłącznie dla osób posiadających ważną legitymację prasową. Wejście dziennikarzy do sektora prasowego w godzinach 14.45-15.15.

Source: President of Poland in Polish