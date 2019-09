Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Wizyta Prezydenta w Straży Granicznej

Source: President of Poland in Polish

5 września 2019 r. (czwartek) o godz. 15.00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, gdzie spotka się z kierownictwem ośrodka oraz kursantami rozpoczynającymi szkolenie podstawowe i funkcjonariuszami kursu oficerskiego.

Prezydent weźmie także udział w uroczystości podpisania aktu erekcyjnego pod budowę strzelnicy na potrzeby szkolenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.

