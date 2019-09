3. septembrī Valsts prezidents Egils Levits svinīgā ceremonijā Rīgas pilī akreditēja Izraēlas Valsts ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Orli Gilu (H.E. Ms Orli Gil), Šrilankas Demokrātiskās Sociālistiskās Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Senadhīru Sudanthu Ganegamu Aračči (H.E. Mr Senadheera Sudantha Ganegama Arachchi) un Dānijas Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Flemmingu Stenderu (H.E. Mr Flemming Stender). [embedded content]

Source: President of Latvia in Latvian