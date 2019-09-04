А. Кондратенко: Для аграрного Краснодарского края вопросы эпизоотического благополучия имеют стратегическое значение

Source: Russia – Council of the Federation

В Краснодаре обсудили вопросы современной ветеринарии.

В Краснодарском крае член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в верхней палате парламента от исполнительного органа государственной власти региона Алексей Кондратенко КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края принял участие в заседании, организованном Министерством сельского хозяйства России.

Совещание возглавил заместитель Министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов.

Алексей Кондратенко принял участие в заседании, организованном Министерством сельского хозяйства России

Местом проведения совещания стал Кубанский государственный аграрный университет. В ходе заседания были рассмотрены вопросы эпизоотического благополучия территорий России и стратегии развития экспортного потенциала отечественной сельскохозяйственной продукции.

Важным фактором является подготовка специалистов в области ветеринарии

«Для аграрного Краснодарского края вопросы эпизоотического благополучия имеют стратегическое значение. В регионе активно развивается животноводство, работают программы по поддержке местных производителей. Важным фактором является подготовка специалистов в области ветеринарии, которые будут обладать компетенциями, необходимыми для наращивания экспорта животноводческой продукции», — отметил Алексей Кондратенко.

Алексей Кондратенко принял участие в заседании, организованном Министерством сельского хозяйства России

С докладом «Эпизоотическая ситуация на территории южной части России и материально-техническое обеспечение органов и учреждений государственной ветеринарной службы регионов Юга России» выступил заместитель директора Департамента ветеринарии Минсельхоза России Андрей Муковнин.

О результатах внедрения электронной ветеринарной сертификации на территории субъектов РФ доложил заместитель начальника Отдела контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Владимир Сидорчук.

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Кубани Андрей Коробка, ректор КубГАУ Александр Трубилин, представители Минсельхоза России, администраций и ветеринарных служб регионов ЮФО, а также территориальных управлений Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

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