В Татарстане перед судом предстанет директор операционного офиса филиала банка, обвиняемый в хищении более 200 млн. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего директора операционного офиса одного из банков. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение).

По версии следствия, с 6 декабря 2017 года по 18 сентября 2018 года злоумышленник, используя своё служебное положение, организовал хищение из хранилища банка свыше 220 млн. рублей. В совершение преступления он вовлек главного кассира операционного офиса, которая по его указанию проводила фиктивные кассовые операции по обмену валют, после чего получала наличные средства, заменяя их муляжами банкнот (рублей, долларов, евро). Похищенное злоумышленники присвоили и распорядились по своему усмотрению.

В сентябре 2018 года мужчина был объявлен в розыск. Однако в июле текущего года он был задержан в г. Новороссийске Краснодарского края.

Свою вину фигурант дела полностью признал, показав, что похищенные деньги он проиграл на бирже.

В ходе следствия наложен арест на денежные средства обвиняемого в сумме 4 млн. рублей, находящиеся на банковском счету.

После вручения мужчине копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Вахитовский районный суд города Казани Республики Татарстан для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении соучастницы выделено в отдельное производство и находится в суде на стадии рассмотрения.

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