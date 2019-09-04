Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 4 сентября, в Южно-Сахалинске стартовал Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения в Российской Федерации.

Первым мероприятием Форума стала массовая зарядка, которую для воспитанников спортивных школ островного региона провели трёхкратная чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике Ольга Семёнова, двукратный чемпион Паралимпийских игр по горнолыжному спорту Алексей Мошкин и чемпион Паралимпийских игр по футболу 7х7 лиц с заболеванием ЦП Андрей Куваев.

Затем молодые атлеты стали участниками Форума юных паралимпийцев, организованного в целях антидопинговой профилактики и пропаганды нетерпимости к допингу среди молодых спортсменов-паралимпийцев. Чемпионы и призёры Паралимпийских игр, а также представители Паралимпийского комитета России и Российского антидопингового агентства «РУСАДА» рассказали ребятам и их родителям о паралимпийских ценностях и идеалах, антидопинговых правилах и возникающих при употреблении запрещенных препаратов угрозах для здоровья. Применить полученные знания юные спортсмены смогли в интерактивной игре на знание антидопинговых правил.

Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения в Российской Федерации продлится до 7 сентября.

Его деловой программой также запланировано проведение научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития паралимпийского движения в Российской Федерации», круглый стол «Об опыте развития паралимпийского спорта в субъектах Российской Федерации», а также заседание Исполкома ПКР, в ходе которого будут рассмотрены, в том числе, вопросы использования спортивных объектов Сахалинской области для подготовки спортсменов-паралимпийцев.

С использованием информации и фото Паралимпийского комитета России / paralymp.ru

Пресс-служба Минспорта России

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