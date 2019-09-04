Source: Russia Federal Space

#Главкосмос#Главное04.09.2019 14:17

Контракт на запуск кластера малых космических аппаратов

«Главкосмос» и Exolaunch — германская компания-интегратор малых аппаратов подписали контракт на запуск кластера малых космических аппаратов на ракете-носителе «Союз-2» в период, начиная с 2020 года.

Решение о продлении сотрудничества в сфере запуска малых спутников и подписании нового контракта на запуск международного кластера малых космических аппаратов в 2020 году на ракете «Союз-2» было принято компаниями по результатам успешного совместного запуска 5 июля 2019 года 28 малых спутников на ракете-носителе «Союз-2.1б». В состав кластера войдут как аппараты популярного формата CubeSat, так и микроспутники.

«Мы успешно работаем с Главкосмосом в сфере запусков малых аппаратов и ценим его как надежного партнёра на российском рынке. Благодаря техническим возможностям ракеты „Союз-2“ и разгонного блока „Фрегат“, можно реализовывать уникальные запуски малых спутников на различные типы орбит и наклонений. В новый кластер малых аппаратов войдут как университетские научные, так и коммерческие малые спутники. В состав кластера войдут космические аппараты из Северной Америки, Европы и Азии», — сообщил Генеральный директор Exolaunch Дмитрий Богданов.

«Мы рады успешному сотрудничеству с нашим европейским партнером Exolaunch, а также высокому интересу рынка к ракете „Союз-2“. Рынок малых аппаратов показывает динамический рост, создаются мегагруппировки малых спутников для различных задач — ДЗЗ, АIS, ADS-b, IoT. „Главкосмос“ как единый оператор внешнеэкономической деятельности госкорпорации „Роскосмос“ отлично понимает тенденции развития группировок МКА и рад предоставить регулярные пусковые возможности на ракете „Союз-2“ для иностранных заказчиков», — сообщил Генеральный директор Главкосмос Дмитрий Лоскутов.

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