К. Косачев: Предприниматели из российских регионов стремятся к укреплению международных экономических связей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе Межрегионального форума развития бизнеса «Pro.Бизнес 2019» в г.Йошкар-Оле.

Председатель Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел в Йошкар-Оле серию рабочих встреч.

Сенатор встретился с главой Республики Марий Эл Александром Евстифеевым, ЕвстифеевАлександр АлександровичГлава Республики Марий Эл первым заместителем председателя правительства Республики Марий Эл Сергеем Сметаниным. Обсуждались вопросы социально-экономического развития Республики, вопросы реализации Постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Марий Эл».

Парламентарий также принял участие в работе Межрегионального форума развития бизнеса «Pro.Бизнес 2019», на котором шла речь о государственной поддержке малого и среднего предпринимательства.

Интеграционные процессы в пространстве Большой Евразии позволяют увеличивать масштабы рынков, снимают избыточные барьеры

«Мы не закрываемся от мира, а наоборот, открыты к диалогу и укреплению международных экономических связей. Интеграционные процессы в пространстве Большой Евразии позволяют увеличивать масштабы рынков, снимают избыточные барьеры, способствуют свободному движению товаров, капиталов, людей. Благодаря этому — увеличивается взаимный товарооборот, растет экспорт Российских товаров и укрепляется конкурентоспособность национальных экономик. И мы на деле с партнерами по ЕАЭС, ШОС, БРИКС это доказываем» — отметил сенатор.

Константин Косачев провел в Йошкар-Оле серию рабочих встреч

В рамках рабочей поездки Константин Косачев ознакомился с деятельностью Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории им. В.М.Васильева (МарНИИЯЛИ). Это учреждение осуществляет научно-исследовательские работы в соответствии с государственными планами экономического и социального развития Республики Марий Эл, проводит комплексное изучение марийского языка, литературы, фольклора, истории, археологии, этнографии, народного творчества, общих и частных вопросов финно-угроведения, современных социальных проблем и процессов.

Константин Косачев принял участие в работе 52-й итоговой сессии Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва, в ходе которого председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл Юрий Минаков представил доклад о деятельности Государственного Собрания Республики Марий Эл последних четырех созывов (2000 – 2019 годы) и подвел итоги работы депутатов за 20 лет.

В Национальном музее Республики Марий Эл им. Т. Евсеева

В Национальном музее Республики Марий Эл им. Т. Евсеева в рамках работы фотовыставки «Первозданная Россия» Константин Косачев совместно с Министром культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл Константином Ивановым встретился с учащимися 10 класса СОШ №21 г.Йошкар-Олы, поздравил их с началом учебного года и рассказал о зарождении идеи фотовыставки, ее популярности в нашей стране.

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