Л. Гумерова: Выезды врачей в районы и села являются очень востребованными и позволяют оказать оперативную помощь населению

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор организовала выездной прием ведущих медицинских специалистов в отдаленных населенных пунктах Башкирии.

По инициативе первого заместителя председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилии Гумеровой ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан в Хайбуллинском районе республики состоялся выездной прием врачей ведущих республиканских клиник.

Лилия Гумерова в ходе поездки в Хайбуллинский район посетила школу № 2 села Акъяр, ознакомилась с деятельностью социального приюта для детей и подростков

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Лилия Гумерова в ходе поездки в Хайбуллинский район посетила школу № 2 села Акъяр, ознакомилась с деятельностью социального приюта для детей и подростков

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Лилия Гумерова провела встречу с родителями, воспитывающими детей-инвалидов

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В Хайбуллинском районе Республики Башкортостан состоялся выездной прием врачей ведущих республиканских клиник

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В Хайбуллинском районе Республики Башкортостан состоялся выездной прием врачей ведущих республиканских клиник

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В Хайбуллинском районе Республики Башкортостан состоялся выездной прием врачей ведущих республиканских клиник

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«Один из приоритетов политики государства – оказание оперативной медицинской помощи населению. Есть значительно отдаленные территории, большинство жителей которых не имеют возможности попасть в столичные больницы и медицинские учреждения на прием к узким специалистам, поэтому выезды врачей в районы и села является очень востребованным и позволяющим оказать оперативную помощь населению. В адрес сенаторов часто поступают обращения с просьбой организовать такие выезды. И несомненно эти просьбы не должны оставаться неуслышанными», — сказала Лилия Гумерова.

В рамках выездного приема на базе Акъярской центральной районной больницы граждан принимали врачи республиканских клиник — клинической больницы им. Г.Г. Куватова, детской клинической больницы, Уфимского НИИ глазных болезней, республиканского онкоцентра, кардиоцентра, медико-генетического центра, психолого-медико-педагогической комиссии, Главного бюро медико-социальной экспертизы, регионального отделения Фонда социального страхования РФ по республике. Пациентов осмотрели офтальмолог, кардиолог, невролог, эндокринолог, травматолог, ревматолог, гастроэнтеролог, онколог и ортопед. Всего было принято порядка 350 граждан, из них – 105 по вопросам лечения и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Основная часть вопросов была решена на месте. По необходимости некоторым пациентам были оформлены направления в республиканские учреждения здравоохранения для прохождения обследования и последующего лечения», — отметила Лилия Гумерова.

Необходимо создать республиканский перечень реабилитационных мероприятий и услуг, предоставляемых инвалиду, а также практик выездов специалистов в районы

Сенатор также провела встречу с родителями, воспитывающими детей-инвалидов. Совместно с руководством администрации Хайбуллинского района, специалистами профильных республиканских ведомств — министерства семьи, труда и социальной защиты населения, министерства здравоохранения, министерства образования, социальных служб республики и района были обсуждены вопросы обеспечения лекарственными и техническими средствами реабилитации, организации прохождения восстановления и лечения детей-инвалидов в медицинских центрах. По итогам встречи были оформлены направления в учреждения здравоохранения для прохождения обследования и последующего лечения.

По итогам встречи с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ, Лилия Гумерова отметила необходимость создания республиканского перечня реабилитационных мероприятий и услуг, предоставляемых инвалиду, а также практики выездов специалистов в районы.

«Когда мы имеем дело с детьми-инвалидами, мы не должны ждать обращения их родителей и родственников. Нужно помогать этим семьям уже на ранних стадиях – своевременно выявлять детей с особенностями здоровья, привлекать внимание республиканских клиник к тем проблемам, которые невозможно решить на уровне муниципалитета», — считает сенатор.

Лилия Гумерова в ходе поездки в Хайбуллинский район также посетила школу № 2 села Акъяр, ознакомилась с деятельностью социального приюта для детей и подростков.

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