Л. Талабаева: Во Владивостокском филиале Нахимовского военно-морского училища созданы отличные условия для подготовки кадетов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретилась с учащимися образовательного учреждения.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края в ходе работы в регионе встретилась с учащимися филиала Нахимовского военно-морского училища — Владивостокского президентского кадетского училища.

Необходимо оказывать всемерную поддержку юношам, которые призваны стать гордостью России

Сенатор познакомилась с условиями, в которых живут и учатся воспитанники образовательного учреждения, осмотрела учебные корпуса, электронную библиотеку, тренажерный зал. Парламентарий отметила высокий уровень подготовки кадетов и отличные условия, созданные для них в училище.

Людмила Талабаева

Людмила Талабаева побеседовала с преподавателями и кадетами. «Здесь учатся дети со всего Приморья – Артема, Арсеньева, Спасска-Дальнего, Хасанского района, а также из других регионов нашей страны. Это наша гордость, будущие защитники Отечества. Необходимо оказывать всемерную поддержку юношам, которые призваны стать гордостью России», — подчеркнула сенатор.

Людмила Талабаева встретилась с учащимися филиала Нахимовского военно-морского училища — Владивостокского президентского кадетского училища

В ходе встречи нахимовцы рассказали парламентарию, что в июле этого года 10 лучших воспитанников училища совершили двухнедельное путешествие по стране. Оно было организовано Министерством обороны РФ в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения. Кадеты познакомились с памятниками истории, посетили ряд городов, побывали на Северном флоте.

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