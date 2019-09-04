Начало российско-индийских переговоров

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый господин Премьер-министр! Дорогие друзья!

Позвольте мне вас поприветствовать еще раз – в таком широком составе. Только что мы имели возможность с господином Премьер-министром провести с глазу на глаз обстоятельную беседу по достаточно широкому кругу проблем, когда передвигались по морю к судостроительному нашему новому комплексу «Звезда» и обратно.

Прежде всего, хочу поблагодарить господина Премьер-министра за то, что он счел возможным приехать на Восточный экономический форум во Владивосток в качестве главного гостя.

Нынешней встрече предшествовала серьезная подготовительная работа по линии министерств, ведомств, а также коммерческих структур. Согласован солидный пакет двусторонних документов, в том числе в торгово-инвестиционной сфере, в области промышленности, военно-технических связей, образования, культуры.

Мы, как и договорились, примем сегодня комплексное Совместное заявление «Через доверие и партнерство – к новым вершинам сотрудничества», в котором выражается настрой на дальнейшее углубление наших связей, включая внешнеполитическую координацию. А здесь мы работаем весьма активно, поддерживаем друг друга, у нас по многим ключевым вопросам международной повестки дня позиции очень близки или совпадают.

И конечно, мы ждем Вас, уважаемый господин Премьер-министр – мы еще встретимся в Бразилии на саммите БРИКС, но ждем Вас и в мае следующего года на торжествах, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, победы над нацизмом.

Хочу Вас еще раз поблагодарить за участие в мероприятиях во Владивостоке. Думаю, как мы и договорились, можем предоставить слово нашим коллегам по различным направлениям нашего сотрудничества.

Прошу Вас.

Продолжение следует.

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