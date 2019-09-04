Новый скалодром на краю земли от ООО «Газпром добыча Надым»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

3 сентября 2019, 17:30

С начала учебного года в «Сеяхинской школе-интернате», самой северной школе полуострова Ямал, начал работать модульный тренажер «Скалодром», который приобретен за счет грантовых средств ООО «Газпром добыча Надым».

Искусственное сооружение для скалолазания позволит улучшить физическое здоровье, координацию и выносливость ребятишек — учеников школы-интерната. Подарок от надымских газовиков не только разнообразит жизнь детей из числа коренных народов севера, но и поможет школьникам, имеющим нарушения вестибулярного аппарата. В секцию по скалолазанию уже записались около 70 желающих.

Конкурс специальных грантов стал в «Газпром добыча Надым» доброй традицией уже давно. В направлениях по развитию детского спорта и творчества, образования и экологии, культуры и патриотического воспитания с 2013 года победило около 30 проектов.

«Благодаря средствам, полученным в качестве гранта, в нашей мультстудии появилось новое оборудование: интерактивный программно-аппаратный комплекс, мультстанок, комплект видеостудии, — рассказала Светлана Мертюкова, директор школы-интерната села Ныда Надымского района. — Мы гордимся, что появилась целая „копилка“ мультфильмов на ненецком и русском языках. Они понятные и интересные. Дети в полном восторге!»

Справка

ООО «Газпром добыча Надым» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Основные направления деятельности: добыча и подготовка газа и газового конденсата.

Первое газодобывающее предприятие на севере Западной Сибири. Создано для разработки и эксплуатации Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения. Сегодня также ведет добычу на Юбилейном, Ямсовейском и Бованенковском месторождениях. Компания владеет лицензией на разработку Харасавэйского газоконденсатного месторождения, где идут работы по обустройству.

Территория деятельности: Надымский, Пуровский, Ямальский районы Ямало-Ненецкого автономного округа. Является градообразующим предприятием для г. Надыма и п. Пангоды. Коллектив насчитывает более 10 тыс. сотрудников.

В составе предприятия 13 действующих газовых промыслов, 15 специализированных филиалов. Ежегодный объем добычи природного газа — более 100 млрд куб. м.

В компании внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2015.

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