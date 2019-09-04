Переговоры с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин и Нарендра Моди Моди НарендраПремьер-министр Индии встретились на причале острова Русский на территории Дальневосточного федерального университета, где проходит Восточный экономический форум. Затем они поднялись на катер «Ураган», на котором вместе от бухты Аякс отправились на верфь судостроительного комплекса «Звезда» в городе Большой камень.

На заводе «Звезда» Президент России и Премьер-министр Индии ознакомились с информацией о ходе модернизации предприятия и строительстве сухого дока, позволяющего проводить ремонт кораблей любой размерности, осмотрели макеты судов, винто-рулевую колонку на специальной платформе.

Позднее в ДВФУ с участием членов делегаций двух стран состоялись российско-индийские переговоры.

Смотрите также

MIL OSI