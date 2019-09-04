Прокуратурой Иркутской области продолжена работа по восстановлению жилищных прав граждан, пострадавших от наводнения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В результате наводнения в городе Тулуне и Тулунском районе Иркутской области были подтоплены более 3,5 тыс. жилых помещений, большинство из них в результате воздействия воды пришли в непригодное состояние.

В соответствии с действующим законодательством пострадавшим гражданам оказываются меры государственной поддержки на приобретение или строительство жилого помещения, капитальный ремонт.

Для оказания комплексной правовой помощи пострадавшим в городе Тулуне продолжают работу Временная приемная Генеральной прокуратуры Российской Федерации, приемные прокурора Иркутской области, Тулунской межрайонной прокуратуры. Работниками прокуратуры ежедневно осуществляется консультирование граждан, налажен постоянный обмен информацией с уполномоченными органами исполнительной, муниципальной власти. Всего по вопросам получения мер государственной поддержки в связи с утратой, повреждением жилья работниками прокуратуры даны квалифицированные разъяснения более тысячи местным жителям.

Тулунской межрайонной прокуратурой в суд предъявлено 23 исковых заявления о признании граждан членами семьи собственника утраченных домов, установлении юридических фактов, имеющих значение для получения свидетельств. Работа по судебной защите прав граждан ведется на постоянной основе. Благодаря разъяснительной работе порядка 800 граждан обратились в суд самостоятельно.

Для активизации деятельности межведомственных комиссий по обследованию жилья, созданных органами местного самоуправления, межрайонной прокуратурой главам 11 поселений внесены представления об устранении нарушений законов, мэру города Тулуна объявлено предостережение о недопустимости затягивания сроков обследования поврежденных домов.

Поскольку у многих жителей Тулунского района право собственности на жилье не зарегистрировано в установленном порядке, межрайонной прокуратурой инициирована выдача муниципалитетами выписок из похозяйственных книг с отражением в них сведений об объектах недвижимого имущества, пресечены факты отказов в предоставлении таких документов.

Прокуратурой области перед региональными органами государственной власти поставлен вопрос об оформлении гражданам свидетельств с учетом таких выписок. Проделанная работа способствует упрощению процедуры получения гражданами свидетельств без судебных разбирательств.

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