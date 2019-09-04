Source: Gazprom in Russian

Справка

ООО «Газпром трансгаз Уфа» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Осуществляет транспортировку газа по территории Республики Башкортостан.

Предприятие эксплуатирует порядка 5 тыс. км магистральных газопроводов.

В составе компании 16 филиалов, в том числе 9 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, 12 компрессорных цехов, 82 газоперекачивающих агрегата, 146 газораспределительных станций.

В компании действует система экологического менеджмента ISO 14001:2015. Коллектив предприятия насчитывает около 5 тыс. человек. Головной офис расположен в Уфе.

Республика Башкортостан входит в число лидирующих субъектов РФ по объемам использования природного газа в качестве моторного топлива. Отмечается тенденция стабильного ежегодного роста объемов использования КПГ автотранспортом.

Совокупный объем потребления КПГ по Республике Башкортостан по итогам 2018 года составил 32,9 млн. м3.

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