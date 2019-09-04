Сегодня в «Эфире» первый день работы интерактивной площадки Генпрокуратуры России на V Восточном экономическом форуме, интервью с лучшим государственным обвинителем

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 4 сентября 2019 года, в прямом эфире Генпрокуратура России на собственной интерактивной площадке на V Восточном экономическом форуме проведёт совместно с профильными экспертами тематические сессии и обсудит вопросы защиты прав резидентов ТОСЭР и порта Владивосток, проблемы административного и силового давления на бизнес, разработку цифровых технологий для оптимизации взаимодействия прокуратуры с корпоративным сектором.

В рубрике «В процессе» в рамках цикла передач о лучших гособвинителях будет транслироваться интервью победителя всероссийского конкурса государственных обвинителей Святослава Ахмадиева.

В рубрике «Бизнес вправе» пойдёт речь о поддержке инвесторов Дальнего Востока.

В чем заключается работа прокуроров управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, станет ясно в рубрике «Криминальный тренд».

Программа «Эфир» на среду 4 сентября 2019 года:

04.00 – 04.47 Открытый форум. V Восточный экономический форум. Защита резидентов ТОСЭР и порта Владивосток

04.47 – 05.00 В процессе. Цикл передач о лучших государственных обвинителях страны. Победитель конкурса Святослав Ахмадиев

05.00 – 05.25 Открытый форум. V Восточный экономический форум. Возмещение долгов по государственным и муниципальным контрактам

05.25 – 05.30 Право со знанием. Льготы для инвалидов при использовании общественного транспорта

05.30 – 06.30 Открытый форум. V Восточный экономический форум. 210 статья УК РФ. Настоящее и будущее правоприменения

06.30 – 07.11 Бизнес вправе. Дальний Восток ближе к инвестициям

07.11 – 07.30 Криминальный тренд. Округ под надзором. Дальневосточный федеральный округ

07.30 – 07.55 Открытый форум. V Восточный экономический форум. Защита бизнеса на всех стадиях контрольно-надзорной деятельности

07.55 – 07.58 Ни дать ни взять. Негативные последствия коррупционных действий

07.58 – 08.00 Право со знанием. Кто имеет право на переселение из аварийного жилья?

08.00 – 08.52 Открытый форум. V Восточный экономический форум. Китайский опыт защиты бизнеса

08.52 – 09.00 Чистая среда. Не поделили Амур

09.00 – 09.30 Открытый форум. V Восточный экономический форум. Цифровые механизмы защиты бизнеса. Оперативнее и эффективнее

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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