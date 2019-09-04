С. Лукин: Акция «Собери ребёнка в школу» стала традиционной в Воронежской области

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор принял участие в акции, цель которой – помощь детям из многодетных и малообеспеченных семей
Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области Сергей Лукин ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области принял участие в ежегодной всероссийской акции «Собери ребёнка в школу», цель которой – помочь многодетным и малообеспеченным семьям подготовить детей к учебному году.
Сергей Лукин
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Сергей Лукин принял участие в ежегодной всероссийской акции «Собери ребёнка в школу»
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Сергей Лукин принял участие в ежегодной всероссийской акции «Собери ребёнка в школу»
3 из 5
Сергей Лукин принял участие в ежегодной всероссийской акции «Собери ребёнка в школу»
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Сергей Лукин принял участие в ежегодной всероссийской акции «Собери ребёнка в школу»
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«Убеждён, что поддержка людей, которые находятся в сложной жизненной ситуации, должна быть действенной и адресной. В Воронежской области акция «Собери ребёнка в школу» стала традиционной», — отметил сенатор.
Поддержка людей, которые находятся в сложной жизненной ситуации, должна быть действенной и адресной
На средства, выделенные парламентарием, приобретена спортивная форма и необходимые канцелярские принадлежности для семьи, в которой воспитываются пятеро детей. Подарки были вручены школьникам в ходе личного приёма сенатора.
«Улучшение демографической ситуации в России невозможно без роста рождаемости, увеличения числа детей в семье. В настоящее время государство всё больше внимания уделяет поддержке многодетных семей, не должно оставаться в стороне и общество. Мы и дальше будем оказывать поддержку семьям, которые в этом приоритетно нуждаются», — подчеркнул Сергей Лукин.
Он отметил, что в рамках акции «Собери ребенка в школу», которая проводится при поддержке Воронежской областной Думы, в этом году в регионе оказана помощь более чем тысяче семей.