Source: Russia – Council of the Federation

Патриотическая акция может стать ежегодной, считает сенатор.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Сергей Фабричный ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области принял участие в патриотической акции, приуроченной к 350-летию российского флага.

Сергей Фабричный возглавил колонну велосипедистов на заключительном этапе велопробега «Эстафета Флага», который прошел в Новгородском районе.

Сергей Фабричный принял участие в патриотической акции, приуроченной к 350-летию российского флага

Участники акции проследовали несколько километров по автодороге со стороны Санкт-Петербурга через д. Трубичино до границы с Великим Новгородом. Проезжающие автомобилисты активно приветствовали велосипедистов.

«Организаторы рассматривают идею о том, чтобы сделать мероприятие ежегодным. Таким способом они намерены популяризировать один из главных государственных символов», — сообщил Сергей Фабричный, который и в будущем намерен оказывать поддержку акции.

Велопробег стартовал 21 августа в день Российского флага и завершился 3 сентября. Мероприятие прошло во всех муниципальных районах Новгородской области. В нем приняло участие более 500 человек. По окончанию каждого этапа участники разворачивали 15-метровый национальный триколор России.

MIL OSI