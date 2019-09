Posiedzenie dialogu strategicznego Polski i USA

Delegacje omówiły wspólne projekty w zakresie energetyki jądrowej, energii pozyskiwanej z paliw kopalnych, infrastruktury energetycznej oraz cyberbezpieczeństwa. W szczególności zwróciły uwagę na efekty współpracy w handlu gazem skroplonym (LNG), czego dowodem są kontrakty na dostawę gazu naturalnego zawarte pomiędzy polskimi i amerykańskimi firmami. Strony były zgodne co do możliwości współpracy przy rozwoju polskiej infrastruktury gazowej. Delegacje poinformowały także o planie zorganizowania w połowie listopada br. Polsko-Amerykańskiego Forum Przemysłu Jądrowego. Celem tego wydarzenia jest zgromadzenie przedsiębiorców z obu krajów mogących przyczynić się do rozwoju polskiego programu energetyki jądrowej. Podczas spotkania w Białym Domu w Waszyngtonie, które miało miejsce 18 października 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedzieli rozpoczęcie dialogu strategicznego pomiędzy Polską, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w dziedzinie energii. Dialog ten został sformalizowany poprzez podpisanie Porozumienia o współpracy (MoU) 9 listopada 2018 r. w Warszawie. Pierwsze posiedzenie w ramach Dialogu miało miejsce 11 marca 2019 r. w Houston w stanie Texas w USA

Source: President of Poland in Polish