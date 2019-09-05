Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на экспертной сессии «Цифровое государство: новые бизнес-модели на волне тотальной цифровизации».

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области Александр Пронюшкин ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области принял участие в мероприятиях V Восточного экономического форума.

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Парламентарий выступил на экспертной сессии «Цифровое государство: новые бизнес-модели на волне тотальной цифровизации». «В нашей стране ведется деятельность по развитию информатизации, реализуется ряд государственных программ в области цифровой экономики, совершенствуется законодательная база, а также проводится работа по выявлению и устранению административных барьеров», — сказал он.

Совет Федерации уделяет особое внимание созданию благоприятных условий для инновационного и цифрового развития

Сенатор подчеркнул, что Совет Федерации уделяет особое внимание созданию благоприятных условий для инновационного и цифрового развития. «Для проработки законопроектов в области цифровизации был создан Совет по развитию цифровой экономики, объединивший ведущих экспертов IT-отрасли». Александр Пронюшкин добавил, что необходимо продолжать совершенствование законодательства.

Заседание экспертной сессии «Цифровое государство: новые бизнес-модели на волне тотальной цифровизации»

В рамках форума парламентарий принял участие в экспертных сессиях «Восточный вектор развития нефтехимии: проекты, меры поддержки, драйверы развития», «От сырья к глубокой переработке: как будет развиваться лесная отрасль Дальнего Востока».

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