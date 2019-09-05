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Сенатор посетил Усть-Канский район Республики Алтай.

Заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей поездки в Усть-Канский район принял участие в открытии первого кадетского класса на базе Кырлыкской средней общеобразовательной школы. Сенатор вручил ученикам подарки – спортивный инвентарь.

Владимир Полетаев в ходе рабочей поездки в Усть-Канский район принял участие в открытии первого кадетского класса на базе Кырлыкской средней общеобразовательной школы

«Создание системы военно-патриотического воспитания в селах Республики — это новый уровень развития основного и дополнительного образования. Опыт Усть-Канского района будет полезен всем муниципальным образованиям Республики Алтай», – отметил Владимир Полетаев.

Создание системы военно-патриотического воспитания в селах Республики — это новый уровень развития основного и дополнительного образования

Законодатель также встретился с работниками предприятий «Усть-Кан Лес» и «Усть-Канское лесничество», обсудил с ними пробелы в лесном законодательстве и меры по их устранению. Кроме того, сенатор выступил на торжественном мероприятии, посвященном 35-летию Усть-Канской детско-юношеской спортивной школы, пожелал воспитанникам и тренерам ДЮСШ новых побед и рекордов.

Владимир Полетаев в ходе рабочей поездки в Усть-Канский район принял участие в открытии первого кадетского класса на базе Кырлыкской средней общеобразовательной школы

Отдельное внимание было уделено общению с жителями удаленных сёл. Владимир Полетаев посетил сельские поселения Козуль и Ябоган, рассказал о программе социально-экономического развития «Сильный Алтай». Решение озвученных гражданами вопросов в сфере дорожного, жилищно-коммунального хозяйства уже включены в неё и будут реализованы в ближайшее время, отметил сенатор.

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