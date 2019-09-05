В Ингушетии по искам прокуратуры Назрановского района заблокировано 25 интернет-сайтов, содержащих информацию о продаже водительских удостоверений

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Назрановского района в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила 25 интернет-ресурсов, предоставляющих посетителям возможность купить водительские удостоверения различной категории без прохождения соответствующего обучения в автошколе.

В частности, на сайтах содержалась подробная информация о порядке приобретения таких удостоверений, предоставлялись различные способы платы и доставки.

В соответствии с законодательством право на управление транспортными средствами предоставляется лицам, сдавшим соответствующие экзамены, при соблюдении условий, перечисленных в Федеральном законе «О безопасности дорожного движения».

Кроме того, к сдаче экзаменов допускаются лица, достигшие установленного федеральным законодательством возраста, имеющие медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, прошедшие в установленном порядке соответствующее профессиональное обучение.

В связи с этим прокуратурой района в суд направлено 25 административных исковых заявлений о признании информации, размещенной на указанных интернет-ресурсах, запрещенной к распространению в Российской Федерации и их закрытии.

Магасский районный суд Республики Ингушетия полностью удовлетворил требования прокурора. Доступ к 25 интернет-ресурсам заблокирован.

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